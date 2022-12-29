В Киеве и ряде областей работает ПВО, над Сумской областью сбили ракету – военные

Киевская городская военная администрация проинформировала, что в столице работает противовоздушная оборона.

Российскую ракету уже сбили в Сумской области, добавили в оперативном командовании "Север".

ПВО работает также в Киевской, Полтавской и Житомирской областях, сообщили главы областных военных администраций.

Контекст:

РФ обстреливает Украину ракетами с первых дней полномасштабного вторжения, начавшегося 24 декабря. Осенью она нанесла по стране девять массированных ракетных атак (последняя произошла 16 декабря, но потом были масштабные атаки с использованием ударных дронов).

Ночью РФ атаковала дронами энергетическую инфраструктуру Харькова, было выпущено 13 беспилотников, украинские защитники сбили 11 из них. Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе.