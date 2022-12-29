В Киеве в результате ракетной атаки пострадали три человека. Кличко предупредил о возможных перебоях в электроснабжении города

В КГВА отметили, что в столице работает ПВО.
Обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о троих пострадавших в результате вражеского обстрела столицы.
"В настоящее время двух человек спасли из поврежденного частного дома. Медики оказали им помощь на месте и госпитализировали. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Также на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль", – написал городской голова.
Позже Кличко заявил о еще одном пострадавшем.
"В настоящее время трое пострадавших в Киеве. В том числе 14-летняя девочка. Всех госпитализировали", – отметил мэр.
Он также предупредил о возможных перебоях в электроснабжении города.
"Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды", – призвал Кличко.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и области, в Сумской и Житомирской областях. Известно о двух сбитых ракетах в Сумской и Николаевской областях.
Воздушные силы ВСУ сообщали, что РФ атакует сегодня Украину с разных направлений, использует крылатые ракеты морского и воздушного базирования. Работа противовоздушной обороны возможна на всей территории государства, подчеркнули в ВС ВСУ.