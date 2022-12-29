В Киеве в результате ракетной атаки пострадали три человека. Кличко предупредил о возможных перебоях в электроснабжении города

В КГВА отметили, что в столице работает ПВО.

Обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о троих пострадавших в результате вражеского обстрела столицы.

"В настоящее время двух человек спасли из поврежденного частного дома. Медики оказали им помощь на месте и госпитализировали. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Также на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль", – написал городской голова.

Позже Кличко заявил о еще одном пострадавшем.

"В настоящее время трое пострадавших в Киеве. В том числе 14-летняя девочка. Всех госпитализировали", – отметил мэр.

Он также предупредил о возможных перебоях в электроснабжении города.

"Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды", – призвал Кличко.