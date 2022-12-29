Оккупанты ночью ударили по пригороду Запорожья, повреждены газопровод и линия электроснабжения – ОВА

"Ночью враг в очередной раз обстрелял пригород Запорожья. Ракетами разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения", – написал глава ОВА.
По его данным, обошлось без жертв.
"Враг не успокоится, пока не умрет!" – отметил Старух.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.