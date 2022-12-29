Оккупанты ночью ударили по пригороду Запорожья, повреждены газопровод и линия электроснабжения – ОВА

"Ночью враг в очередной раз обстрелял пригород Запорожья. Ракетами разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения", – написал глава ОВА.

По его данным, обошлось без жертв.

"Враг не успокоится, пока не умрет!" – отметил Старух.

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