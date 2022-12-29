Оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область, повреждены жилые дома и линии электропередач. ВСУ сбили пять Shahed

"Напряженная ночь затяжных тревог. Россияне атаковали область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Наши защитники неба сбили все боражирующие боеприпасы, которые враг направил на Днепропетровскую область. А это было пять Shahed", – написал Резниченко.
По его словам, Никопольский район российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Под удар противника попали Никополь и Марганецкая община.
"Побита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач", – отметил глава ОВА.
По его данным, в результате обстрела мирные жители не пострадали.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.