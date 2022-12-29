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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область, повреждены жилые дома и линии электропередач. ВСУ сбили пять Shahed

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Никопольский район российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии
Никопольский район российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом 29 декабря в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Напряженная ночь затяжных тревог. Россияне атаковали область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Наши защитники неба сбили все боражирующие боеприпасы, которые враг направил на Днепропетровскую область. А это было пять Shahed", – написал Резниченко.

По его словам, Никопольский район российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Под удар противника попали Никополь и Марганецкая община.

"Побита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач", – отметил глава ОВА.

По его данным, в результате обстрела мирные жители не пострадали.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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