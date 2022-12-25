Оккупанты ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии – глава ОВА

"Ночью накрыли из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших. Представители ГСЧС обследуют пораженные территории – выясняют последствия атаки", – написал он.

Резниченко отметил, что в других районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.