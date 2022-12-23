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В полиции рассказали историю о "любви без границ": 17-летний юноша сбежал с учебы в Польше к незнакомке в Украине

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Полицейские вернули родителям 17-летнего подростка и провели с ним профилактическую беседу
Полицейские вернули родителям 17-летнего подростка и провели с ним профилактическую беседу
Фото: Поліція Черкаської області / Facebook

Полиция Черкасской области 21 декабря сообщила о возвращении родителям 17-летнего юноши, который бросил учебу и поехал из Польши в Украину к девушке.

"Инцидент произошел в семье жителей села Железнячка Звенигородского района. В полицию обратились родители 17-летнего юноши. Они рассказали, что их сын учится в Польше. Добрый и отзывчивый парень. Никогда с ним не возникало проблем и его поведением родители всегда гордились", – говорится в релизе. 

В полиции сообщили, что между родителями и их 17-летним сыном "возникло недоразумение из-за незнакомки из Днепропетровской области". 

"Молодой молодой человек познакомился с девушкой в компьютерной игре. Ни разу не виделись и общались только через мессенджер. Парень настолько увлекся девушкой, что решил – для любви нет никаких границ. Он бросил учебу, сбежал от временных опекунов, которые представляют и заботятся о несовершеннолетних гражданах Украины, находящихся в Польше без присмотра взрослых, ответственных за него в соответствии с польским законодательством, и уехал к любимой", – рассказали правоохранители.

17-летний подросток не выходил на связь, и поэтому родители обратились в полицию. Его начали искать. В течение суток правоохранители установили, что он пересек границу и на автобусе направляется в Днепр. Там его разыскали, а потом вернули к родителям в Черкасскую область. 

"Ювенальные полицейские провели с юношей профилактическую беседу. Он пообещал в дальнейшем не разочаровывать родителей", – резюмировали в полиции. 

https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/pfbid02NMqgbPygmDaBSZYMLVUeQEQbcT9rJdDyNbBzTC6k5j21BcMtQSuoSjLYndBgArdul

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: полиция, розыск, Днепр, Днепропетровская область, Черкасская область, подростки
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