В полиции рассказали историю о "любви без границ": 17-летний юноша сбежал с учебы в Польше к незнакомке в Украине

"Инцидент произошел в семье жителей села Железнячка Звенигородского района. В полицию обратились родители 17-летнего юноши. Они рассказали, что их сын учится в Польше. Добрый и отзывчивый парень. Никогда с ним не возникало проблем и его поведением родители всегда гордились", – говорится в релизе.

В полиции сообщили, что между родителями и их 17-летним сыном "возникло недоразумение из-за незнакомки из Днепропетровской области".

"Молодой молодой человек познакомился с девушкой в компьютерной игре. Ни разу не виделись и общались только через мессенджер. Парень настолько увлекся девушкой, что решил – для любви нет никаких границ. Он бросил учебу, сбежал от временных опекунов, которые представляют и заботятся о несовершеннолетних гражданах Украины, находящихся в Польше без присмотра взрослых, ответственных за него в соответствии с польским законодательством, и уехал к любимой", – рассказали правоохранители.

17-летний подросток не выходил на связь, и поэтому родители обратились в полицию. Его начали искать. В течение суток правоохранители установили, что он пересек границу и на автобусе направляется в Днепр. Там его разыскали, а потом вернули к родителям в Черкасскую область.

"Ювенальные полицейские провели с юношей профилактическую беседу. Он пообещал в дальнейшем не разочаровывать родителей", – резюмировали в полиции.