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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДТП с маршруткой во Львовской области пострадали семь человек, включая трех несовершеннолетних

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Спасателям пришлось применить гидравлические ножницы и домкрат, чтобы освободить пострадавшую
Спасателям пришлось применить гидравлические ножницы и домкрат, чтобы освободить пострадавшую
Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області / Facebook

В поселке Рудно Львовской области 26 сентября произошла авария с участием рейсового пригородного автобуса "Богдан" и внедорожника Kia Sorento. Об этом сообщило в Facebook региональное управление Нацполиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Kia Sorento, 22-летний местный житель, столкнулся с автобусом "Богдан" под управлением 35-летнего львовянина. Пострадали семь человек, среди них трое несовершеннолетних.

"Вследствие ДТП телесные повреждения получила пассажирка легкового авто, а также водитель и пять пассажиров автобуса, все жители Львовской области, среди которых – пятилетний ребенок и двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет", – говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в больницы. По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/pfbid02mcD4UvmXdWQDd7r5PUMKeCUWkSkUTZBSsbKAzNcxmGDyFqeVqBTW138qvfHkKVdDl

В управлении ГСЧС в Львовской области сообщили, что спасатели деблокировали пострадавшую пассажирку автобуса, которая не могла выбраться самостоятельно, при помощи гидравлических ножниц и гидравлического домкрата.

https://www.facebook.com/LVIVDSNS/posts/pfbid0MP19QRVZjQ7QEC5nVQEYCgi2zcNeh9jMr36ajLZpGm6Uf3Mcn5tKVjATaDhBcn2Wl

Теги: ДТП, ГСЧС, полиция, авария, Львовская область, автобус, дети, пострадавшие, уголовное производство, подростки, Нацполиция, маршрутка, пассажиры
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