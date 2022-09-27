В ДТП с маршруткой во Львовской области пострадали семь человек, включая трех несовершеннолетних

Спасателям пришлось применить гидравлические ножницы и домкрат, чтобы освободить пострадавшую Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області / Facebook

Как предварительно установили правоохранители, водитель Kia Sorento, 22-летний местный житель, столкнулся с автобусом "Богдан" под управлением 35-летнего львовянина. Пострадали семь человек, среди них трое несовершеннолетних.

"Вследствие ДТП телесные повреждения получила пассажирка легкового авто, а также водитель и пять пассажиров автобуса, все жители Львовской области, среди которых – пятилетний ребенок и двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет", – говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в больницы. По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

В управлении ГСЧС в Львовской области сообщили, что спасатели деблокировали пострадавшую пассажирку автобуса, которая не могла выбраться самостоятельно, при помощи гидравлических ножниц и гидравлического домкрата.