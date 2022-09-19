В результате ДТП с маршруткой в Киеве пострадали 23 человека, включая трех детей – полиция

По данным полиции, легковой автомобиль въехал в микроавтобус, из-за чего последний налетел на столб Фото: Поліція Києва / Facebook

ДТП произошло утром на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе столицы.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся впереди автобус. В результате столкновения водитель автобуса не справился с управлением и наехал на электроопору", – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое несовершеннолетних, которых с разными травмами доставили в больницы.

28-летнего водителя легкового автомобиля задержали и поместили в изолятор временно содержания.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.