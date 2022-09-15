"Определенные "стимуляторы" были". В ОПУ намекнули на "проблемы со здоровьем" у водителя легковушки, которая столкнулась с автомобилем Зеленского

Об этом 15 сентября в эфире "24 канала" сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
"Это была уже глубокая ночь, машина ударилась. У человека, который был за рулем, были определенные проблемы со здоровьем. Ну вы понимаете: определенные "стимуляторы" были", – сказал он.
По словам Подоляка, результаты следствия должны быть в ближайшие дни.
В ночь на 15 сентября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров написал в Facebook, что автомобиль президента попал в ДТП.
Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту ДТП.