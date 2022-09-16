Легковушка столкнулась с БТРом. ГБР расследует обстоятельства ДТП, в котором погибли четыре человека и четверо были травмированы

По данным бюро, ДТП произошло около 20.00 15 сентября. На регулируемом перекрестке в городе Броды легковой автомобиль столкнулся с бронетранспортером, который двигался в составе колонны военной техники.



"Из-за столкновения от полученных травм на месте аварии погибли трое взрослых и ребенок, еще четыре человека попали в больницу. Среди них двое мальчиков в возрасте четырех и восьми лет", – сообщили в ГБР.



Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, назначен ряд экспертиз.



ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту нарушения правил вождения (ч. 2 ст. 415 УК Украины).



Предусмотренное статьей наказания – лишение свободы сроком до 10 лет.