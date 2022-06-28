"П...здец Российской Федерации". В Ровенской области на школьника подали в суд за ругательство в онлайне

Издание сослалось на датированное 20 июня постановление суда, которое размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, материалы на несовершеннолетнего в суд были переданы полицией Дубно. Ответчиком стала замужняя мать школьника, которая работает поваром в ресторане и имеет двух детей. Ей вменялось невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

Инцидент произошел 7 июня. В материалах суда указано, что нецензурное выражение подростка "негативно отразилось на эмоциональном состоянии участников мероприятия, которых было около 100 человек".

Мать школьника объяснила, что "он не должен был так говорить, но сейчас все так говорят, потому что война".

"На сына написали заявление, потому что в школе недолюбливают, поскольку он активен, когда делают замечания – огрызается. Всегда просила его, чтобы молчал, но он употребляет нецензурные слова. Она не знала, что есть ответственность за ругань. В Google прочла, что не стоит запрещать ругаться, потому что ребенок тогда еще больше будет это делать. Она себе не позволяет употреблять нецензурные слова в общественном месте. Считает, что все учителя к ее сыну относятся предвзято, а должны найти подход к ребенку", – отмечается в постановлении.

Школьник признал в суде, что понимает: ругаться – неправильно. Он "обещает больше не ругаться в общественном месте и во время общественных мероприятий, постарается и дома этого не делать".

В результате суд учел раскаяние и принял решение освободить женщину от административной ответственности "в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения, ограничившись устным замечанием".