Основатель WikiLeaks Ассанж и его невеста подали в суд на главу британского минюста, так как им не разрешают пожениться

Пара обручена уже пять лет и имеет двоих детей. С мая они просят разрешения пожениться в "Белмарше". Тогда просьба невесты Ассанжа поступила тюремному капеллану, но тот отказал.

В октябре Ассанж отправил официальный запрос в офис тюремной администрации, а вскоре с запросом в офис начальницы тюрьмы Дженни Луис обратились адвокаты пары. Запросы проигнорировали.

Ассанж и Моррис обвинили министра и Луис в злоупотреблении властью и нарушении прав человека.

В ответ администрация тюрьмы заявила, что запрос на регистрацию брака должен отправляться в прокуратуру, но защита пары выступила против. По словам адвокатов, обращение в прокуратуру не обязательно, поскольку против Ассанжа в стране не выдвинуты какие-либо обвинения.