Основатель WikiLeaks Ассанж и его невеста подали в суд на главу британского минюста, так как им не разрешают пожениться

Пара обручена уже пять лет и имеет двоих детей. С мая они просят разрешения пожениться в "Белмарше". Тогда просьба невесты Ассанжа поступила тюремному капеллану, но тот отказал.
В октябре Ассанж отправил официальный запрос в офис тюремной администрации, а вскоре с запросом в офис начальницы тюрьмы Дженни Луис обратились адвокаты пары. Запросы проигнорировали.
Ассанж и Моррис обвинили министра и Луис в злоупотреблении властью и нарушении прав человека.
В ответ администрация тюрьмы заявила, что запрос на регистрацию брака должен отправляться в прокуратуру, но защита пары выступила против. По словам адвокатов, обращение в прокуратуру не обязательно, поскольку против Ассанжа в стране не выдвинуты какие-либо обвинения.
Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.
В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, сбежал из-под залога и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не сдал его британским властям.
Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме "Белмарш". В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.
В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, тогдашний президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.
4 января Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж "оставляет впечатление человека в состоянии депрессии", который может покончить с собой в американской тюрьме.