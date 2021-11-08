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Основатель WikiLeaks Ассанж и его невеста подали в суд на главу британского минюста, так как им не разрешают пожениться

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Ассанж находится в британской тюрьме "Белмарш"
Ассанж находится в британской тюрьме "Белмарш"
Фото: EPA

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали иск против министра юстиции Великобритании Доминика Рааба и начальницы тюрьмы строгого режима "Белмарш", в которой содержится Ассанж. Об этом пишет Daily Mail.

Пара обручена уже пять лет и имеет двоих детей. С мая они просят разрешения пожениться в "Белмарше". Тогда просьба невесты Ассанжа поступила тюремному капеллану, но тот отказал.

В октябре Ассанж отправил официальный запрос в офис тюремной администрации, а вскоре с запросом в офис начальницы тюрьмы Дженни Луис обратились адвокаты пары. Запросы проигнорировали.

Ассанж и Моррис обвинили министра и Луис в злоупотреблении властью и нарушении прав человека.

В ответ администрация тюрьмы заявила, что запрос на регистрацию брака должен отправляться в прокуратуру, но защита пары выступила против. По словам адвокатов, обращение в прокуратуру не обязательно, поскольку против Ассанжа в стране не выдвинуты какие-либо обвинения.

Контекст:

Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, сбежал из-под залога и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не сдал его британским властям.

Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме "Белмарш". В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.

В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, тогдашний президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

4 января Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж "оставляет впечатление человека в состоянии депрессии", который может покончить с собой в американской тюрьме.

Теги: Великобритания, свадьба, Джулиан Ассанж, Доминик Рааб
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