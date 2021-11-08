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На рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд из-за фестиваля, где в давке погибли восемь человек

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В давке на фестивале Astroworld погибли восемь человек
В давке на фестивале Astroworld погибли восемь человек
Фото: astroworldfest / Instagram

Посетитель фестиваля Astroworld в Хьюстоне, США, 23-летний Кристиан Паредес подал иск против рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка. Он утверждает, что рэперы спровоцировали толпу, из-за чего в давке погибли восемь человек, а он сам пострадал. Об этом сообщает Daily Mail.

В иске, кроме рэперов, фигурируют также организатор фестиваля компания ScoreMore и концертный гигант Live Nation.

Согласно жалобе, специальный гость Дрейк "вышел на сцену вместе со Скоттом и помог спровоцировать толпу". Паредес обвиняет Дрейка в том, что он продолжал выступать со Скоттом, "когда толпа вышла из-под контроля".

Паредес говорит в иске, что травмы и смерть произошли из-за "халатности, неосторожности и безрассудства ответчиков, их агентов, служащих".

Пострадавший теперь требует более $1 млн компенсации за полученные телесные повреждения, а также для покрытия медицинских расходов.

Парадес не единственный, кто подал иск из-за полученной травмы на фестивале. Также в суд обратились Ной Гутьеррес и Мануэль Соуза, сообщают Billbord и CBS News. СМИ ожидают, что на этой неделе список истцов увеличится.

Контекст:

5 ноября на открытии музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне, где собрались более 50 тыс. человек, произошла давка. Во время выступления рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка зрители начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые люди стали терять сознание и падать. В результате восемь человек, в том числе несовершеннолетние, погибли. Еще несколько десятков человек госпитализированы.

После случившегося Скотт сообщил, что сотрудничает с полицией и готов поддержать семьи погибших. 

Теги: США, фестиваль, давка, Дрейк, погибшие, Трэвис Скотт, иск, компенсация
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