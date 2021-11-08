На рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд из-за фестиваля, где в давке погибли восемь человек

В давке на фестивале Astroworld погибли восемь человек Фото: astroworldfest / Instagram

В иске, кроме рэперов, фигурируют также организатор фестиваля компания ScoreMore и концертный гигант Live Nation.

Согласно жалобе, специальный гость Дрейк "вышел на сцену вместе со Скоттом и помог спровоцировать толпу". Паредес обвиняет Дрейка в том, что он продолжал выступать со Скоттом, "когда толпа вышла из-под контроля".

Паредес говорит в иске, что травмы и смерть произошли из-за "халатности, неосторожности и безрассудства ответчиков, их агентов, служащих".

Пострадавший теперь требует более $1 млн компенсации за полученные телесные повреждения, а также для покрытия медицинских расходов.

Парадес не единственный, кто подал иск из-за полученной травмы на фестивале. Также в суд обратились Ной Гутьеррес и Мануэль Соуза, сообщают Billbord и CBS News. СМИ ожидают, что на этой неделе список истцов увеличится.