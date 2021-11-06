Во время давки на музыкальном фестивале в Хьюстоне погибли восемь человек

На момент, когда произошел инцидент, на фестивале присутствовало около 50 тыс. человек, и в какой-то момент "толпа начала смещаться к сцене", вызвав панику и став причиной падения людей, некоторые из присутствовавших теряли сознание.
Заместитель начальника полиции Хьюстона Ларри Саттервайт был "в первых рядах толпы" и рассказал, что у нескольких упавших на землю людей была "остановка сердца или какой-то медицинский эпизод", им начали делать искусственное дыхание.
В больницы, по данным властей, доставили 17 человек, 11 из них – с остановкой сердца. Агентство отмечает, что нет ясности, были ли восемь погибших среди тех 11.
Некоторым присутствовавшим на фестивале помощь медики оказывали на месте – полевой госпиталь устроили прямо в парке. В течение дня там обследовали около 300 человек.
После давки фестиваль остановили, а выступления 6 ноября отменили. Astroworld Fest планировали проводить два дня, все билеты были раскуплены.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.