Во время давки на музыкальном фестивале в Хьюстоне погибли восемь человек

На момент, когда произошел инцидент, на фестивале присутствовало около 50 тыс. человек, и в какой-то момент "толпа начала смещаться к сцене", вызвав панику и став причиной падения людей, некоторые из присутствовавших теряли сознание.

Заместитель начальника полиции Хьюстона Ларри Саттервайт был "в первых рядах толпы" и рассказал, что у нескольких упавших на землю людей была "остановка сердца или какой-то медицинский эпизод", им начали делать искусственное дыхание.

В больницы, по данным властей, доставили 17 человек, 11 из них – с остановкой сердца. Агентство отмечает, что нет ясности, были ли восемь погибших среди тех 11.

Некоторым присутствовавшим на фестивале помощь медики оказывали на месте – полевой госпиталь устроили прямо в парке. В течение дня там обследовали около 300 человек.

После давки фестиваль остановили, а выступления 6 ноября отменили. Astroworld Fest планировали проводить два дня, все билеты были раскуплены.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.