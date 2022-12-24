Ночью россияне били из "Градов" и "Ураганов" по Никопольскому району. Повреждены электросети– ОВА

По предварительным данным, люди не пострадали Фото: Валентин Резніченко / Telegram

По его словам, оккупанты направили на жилые дома и инфраструктуру более 60 снарядов, используя установки "Град", "Ураган" и тяжелую артиллерию.

По предварительным данным, люди не пострадали.

"В Марганце повреждены гаражи и авто промышленного предприятия, имущество садового общества.В других общинах повреждены линии электропередач", – написал Резниченко.

Он добавил, что последствия ударов еще уточняются.