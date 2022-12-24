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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью россияне били из "Градов" и "Ураганов" по Никопольскому району. Повреждены электросети– ОВА

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По предварительным данным, люди не пострадали
По предварительным данным, люди не пострадали
Фото: Валентин Резніченко / Telegram

В ночь с 23 на 24 декабря российская армия обстреливала три общины Никопольского района Днепропетровской области – Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. Об этом глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты направили на жилые дома и инфраструктуру более 60 снарядов, используя установки "Град", "Ураган" и тяжелую артиллерию.

По предварительным данным, люди не пострадали.

"В Марганце повреждены гаражи и авто промышленного предприятия, имущество садового общества.В других общинах повреждены линии электропередач", – написал Резниченко.

Он добавил, что последствия ударов еще уточняются.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Днепропетровская область, РСЗО, Никополь, РСЗО Ураган, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения
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