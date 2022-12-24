Ночью россияне били из "Градов" и "Ураганов" по Никопольскому району. Повреждены электросети– ОВА

По его словам, оккупанты направили на жилые дома и инфраструктуру более 60 снарядов, используя установки "Град", "Ураган" и тяжелую артиллерию.
По предварительным данным, люди не пострадали.
"В Марганце повреждены гаражи и авто промышленного предприятия, имущество садового общества.В других общинах повреждены линии электропередач", – написал Резниченко.
Он добавил, что последствия ударов еще уточняются.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.