Оккупанты из тяжелой артиллерии вновь обстреляли Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

Из тяжелой артиллерии россияне трижды обстреляли Мировскую и Покровскую общины Никопольского района.

"Выпустили на мирные села не менее 20 снарядов. Люди уцелели. Повреждено с десяток частных домов и хозяйственных построек, газопроводы и линия электропередачи", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.