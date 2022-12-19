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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили по Никопольскому району 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Повреждено более 30 жилых домов, электросети и газопровод

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Под удар попали города и села в трех общинах Червоногригоровской, Мировской и Марганецкой
Под удар попали города и села в трех общинах – Червоногригоровской, Мировской и Марганецкой
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом 19 декабря в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, противник выпустил по району более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Под удар попали города и села в трех общинах – Червоногригоровской, Мировской и Марганецкой. Мирные жители не пострадали.

"В Червоногригоровской общине повреждено 11 частных домов, шесть хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линия электропередач. Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких селах нет воды. Аварийные бригады уже работают", – написал Резниченко.

В Марганце российские снаряды повредили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Также повреждены несколько электросетей.

В частном дворе в результате обстрела произошел пожар. Огонь спасатели уже потушили.

Помимо этого, прошедшей ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. ВСУ сбили два беспилотника захватчиков.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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