Оккупанты выпустили по Никопольскому району 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Повреждено более 30 жилых домов, электросети и газопровод

По его словам, противник выпустил по району более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Под удар попали города и села в трех общинах – Червоногригоровской, Мировской и Марганецкой. Мирные жители не пострадали.
"В Червоногригоровской общине повреждено 11 частных домов, шесть хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линия электропередач. Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких селах нет воды. Аварийные бригады уже работают", – написал Резниченко.
В Марганце российские снаряды повредили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Также повреждены несколько электросетей.
В частном дворе в результате обстрела произошел пожар. Огонь спасатели уже потушили.
Помимо этого, прошедшей ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. ВСУ сбили два беспилотника захватчиков.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.