Россияне ночью обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопровод, линии электропередач

По его словам, обстреляли три общины – Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую. Туда прилетело не менее 70 снарядов.
Люди не пострадали.
"В Красногригорьевской и Марганецкой общинах побиты с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линии электропередач", – сказано в собщении.
Кроме того, в Красногригорьевке вспыхнул пожар в частном подворье, его уже погасили.
В Мировской общине последствия удара еще выясняются.
"В других районах ночь была тихой – без тревог и атак. И в эту минуту спокойно", – добавил Резниченко.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.