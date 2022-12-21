Россияне ночью обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопровод, линии электропередач

Обстрелом повреждены дома и линии электропередач, люди не пострадали Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, обстреляли три общины – Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую. Туда прилетело не менее 70 снарядов.

Люди не пострадали.

"В Красногригорьевской и Марганецкой общинах побиты с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линии электропередач", – сказано в собщении.

Кроме того, в Красногригорьевке вспыхнул пожар в частном подворье, его уже погасили.

В Мировской общине последствия удара еще выясняются.

"В других районах ночь была тихой – без тревог и атак. И в эту минуту спокойно", – добавил Резниченко.