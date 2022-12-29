"Посреди колеи лежали обломки сбитого Shahed". В Украине задерживается ряд поездов

Об этом сообщила пресс-служба компании утром 29 декабря на фоне воздушной тревоги по всей стране и массированной ракетной атаки РФ.
С задержками движутся:
Киевская кольцевая электричка работает по расписанию, добавили в сообщении.
"Наш поезд №38 "Запорожье – Киев" прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород – Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого Shahed. Отмечаем, что силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях "Укрзалізниці", – заявили в компании.
На вокзалах в "крепостях несокрушимости" есть резервное питание. Посадка и высадка на поезда, где это возможно, идет через подземные переходы. Железнодорожники напомнили, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд можно с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.