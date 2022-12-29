"Посреди колеи лежали обломки сбитого Shahed". В Украине задерживается ряд поездов

Несколько поездов в Украине опаздывают из-за перебоев с электричеством во время ракетной атаки Фото: Укрзалізниця / Telegram (архив)

Об этом сообщила пресс-служба компании утром 29 декабря на фоне воздушной тревоги по всей стране и массированной ракетной атаки РФ.

С задержками движутся:

№7/8 "Одесса-Главная – Харьков" +2.37;

Харьков" +2.37; №1/2 "Харьков – Ивано-Франковск" +1.07;

Ивано-Франковск" +1.07; №129/130 "Кременчуг – Ворохта" +0.39;

Ворохта" +0.39; №149/150 "Полтава-Южная – Черновцы" +0.39;

Черновцы" +0.39; №65/66 "Умань – Харьков" +0.37.

Киевская кольцевая электричка работает по расписанию, добавили в сообщении.

"Наш поезд №38 "Запорожье – Киев" прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород – Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого Shahed. Отмечаем, что силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях "Укрзалізниці", – заявили в компании.

На вокзалах в "крепостях несокрушимости" есть резервное питание. Посадка и высадка на поезда, где это возможно, идет через подземные переходы. Железнодорожники напомнили, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд можно с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.



