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"Укрзалізниця" назначила перед Новым годом семь дополнительных поездов, шесть из них – в карпатском направлении

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К новогодним праздникам "УЗ" запустила дополнительные рейсы в сторону Карпат
К новогодним праздникам "УЗ" запустила дополнительные рейсы в сторону Карпат
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Компания "Укрзалізниця" объявила расписание дополнительных предновогодних рейсов. Об этом 26 декабря в Facebook сообщает пресс-служба перевозчика.

В преддверии Нового года, шесть из семи дополнительных составов в связи с повышенным спросом будут организованы в карпатском направлении, отметили в "УЗ".

Поезд №191/192 "Киев – Львов" 30 декабря. В 07:44 отправление из Киева, в 15:28 прибытие во Львов. Обратный рейс в тот же день: в 08:06 отправление из Львова, в 15:38 прибытие в Киев.

Поезд №229/230 "Киев – Ужгород" через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево. 29 декабря в 20:03 отправление из Киева, 30 декабря в 13:23 прибытие в Ужгород. Обратный рейс: 30 декабря в 22:21 отправление из Ужгорода, 31 декабря в 13:40 прибытие в Киев.

Поезд №238/237 "Одесса – Ужгород" через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево. 29 декабря в 17:00 отправление из Одессы, 30 декабря в 12:02 прибытие в Ужгород. Обратный рейс: 30 декабря в 17:00 отправление из Ужгорода, 31 декабря в 11:06 прибытие в Одессу.

Поезд №216/215 "Запорожье – Ивано-Франковск". 28 и 30 декабря в 13:05 отправление из Запорожья, в 04:58-05:50 проезд через Львов и в 08:13 прибытие в Ивано-Франковск. Обратные рейсы: 29 и 31 декабря в 15:42 отправление из Ивано-Франковска, в 18:35-19:10 проезд через Львов и в 12:05 прибытие в Запорожье.

№255/256 "Киев – Черновцы" через Ивано-Франковск и Коломыю. 28, 29 и 30 декабря отправление из Киева, прибытие на следующий день в 05:50 в Черновцы. Обратные рейсы: 29, 30 декабря и 1 января в 17:38 отправление из Черновцов, на следующий день в 9:22 прибытие в Киев.

№211/212 "Харьков – Львов". 29 декабря в 13:43 отправление из Харькова, 30 декабря в 8:27 прибытие во Львов. Обратный рейс: в 17:50 из Львова с прибытием в Харьков в 12:13.

№176/175 "Киев – Кривой Рог" через Мироновку, станцию им.Шевченко, Александрию 30 декабря. В 06:19 отправление из Киева, в 15:07 прибытие в Кривой Рог. Обратный рейс в тот же день: в 08:09 отправление из Кривого Рога, в 16:26 прибытие в Киев.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid02y9cEU4fCWyVRgCo19Ns6WoSzh6BMRSZF852KFSbLhfxdzpTgH3jKqVeaZc6syNXel

Теги: Киев, Львов, Одесса, Харьков, Запорожье, Новый год, Тернополь, Кривой Рог, Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Хмельницкий, Винница, Укрзалізниця, Карпаты, Коломыя, Мукачево, Мироновка, поезда, Александрия, Жмеринка, поезд
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