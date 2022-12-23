"Укрзалізниця" сообщила об изменении расписания из-за проблем с электричеством и скопления поездов на границе

Задерживаются следующие поезда:

Кроме того, из-за обстрела на участке Марганец – Никополь нет напряжения в контактной сети. В связи с этим изменены маршруты трех поездов:

№62 "Одесса – Харьков";

Харьков"; №120 "Львов – Запорожье";

№276 "Киев – Запорожье-1".

Они пройдут со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1 без захода на станции Апостолово, Никополь, Чертомлык, Марганец, Днепробут-2.

Поезд №62 "Одесса – Харьков" далее проследует через Павлоград-1 и Лозовую, минуя Новомосковск Днепровский.

"Внимательно следим за безопасным движением всех поездов и не отменяем ни один рейс!" – подчеркнули в компании.