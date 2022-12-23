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"Укрзалізниця" сообщила об изменении расписания из-за проблем с электричеством и скопления поездов на границе

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"Укрзалізниця" предупредила о задержке и изменении расписания нескольких поездов
"Укрзалізниця" предупредила о задержке и изменении расписания нескольких поездов
Фото: Укрзалізниця / Telegram

Четыре международных рейса идут с опозданием в несколько часов из-за скопления поездов на польской границе. Об этом 23 декабря сообщает "Укрзалізниця".

Задерживаются следующие поезда:

  • №715/716 "Перемышль – Киев" +7.13
  • №31/32 "Перемышль – Запорожье" +3.58
  • №705/706 "Киев – Перемышль" +2.37
  • №89/90 "Перемышль – Киев" +2.30

Кроме того, из-за обстрела на участке Марганец – Никополь нет напряжения в контактной сети. В связи с этим изменены маршруты трех поездов:

  • №62 "Одесса – Харьков";
  • №120 "Львов – Запорожье";
  • №276 "Киев – Запорожье-1".

Они пройдут со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1 без захода на станции Апостолово, Никополь, Чертомлык, Марганец, Днепробут-2.

Поезд №62 "Одесса – Харьков" далее проследует через Павлоград-1 и Лозовую, минуя Новомосковск Днепровский.

"Внимательно следим за безопасным движением всех поездов и не отменяем ни один рейс!" – подчеркнули в компании. 

Теги: Польша, Укрзалізниця, электричество, поезда, обстрелы, поезд
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