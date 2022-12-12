В Мукачево прибыл первый поезд из словацкого Кошице с начала полномасштабной войны

Рейс будет курсировать ежедневно, его выполняет словацкий дизель-поезд чешского производства на 78 мест Фото: Укрзалізниця / Telegram

"Маленький, но полезный! Первый с начала полномасштабного вторжения рейс из словацкого Кошице прибыл в украинское Мукачево: 30 первых пассажиров провели в дороге чуть больше времени из-за метели, но уже отогреваются кийзликами (дерунами)", – сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь рейс будет курсировать ежедневно. Его выполняет словацкий дизель-поезд чешского производства на 78 мест + три веломеста.

Поезд будет останавливаться в Чьерна-над-Тисоу и в Чопе – "новом железнодорожном хабе Закарпатья с рейсами в Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ужгород".

Билеты можно купить в кассах в Украине или Словакии либо прямо на борту (но в этом случае оплата возможна только в евро).

На станции Мукачево посадка будет проходить с отдельной платформы – "при выходе с вокзала налево до 10 минут пешком до западной платформы".