В Мукачево прибыл первый поезд из словацкого Кошице с начала полномасштабной войны

"Маленький, но полезный! Первый с начала полномасштабного вторжения рейс из словацкого Кошице прибыл в украинское Мукачево: 30 первых пассажиров провели в дороге чуть больше времени из-за метели, но уже отогреваются кийзликами (дерунами)", – сказано в сообщении.
Отмечается, что теперь рейс будет курсировать ежедневно. Его выполняет словацкий дизель-поезд чешского производства на 78 мест + три веломеста.
Поезд будет останавливаться в Чьерна-над-Тисоу и в Чопе – "новом железнодорожном хабе Закарпатья с рейсами в Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ужгород".
Билеты можно купить в кассах в Украине или Словакии либо прямо на борту (но в этом случае оплата возможна только в евро).
На станции Мукачево посадка будет проходить с отдельной платформы – "при выходе с вокзала налево до 10 минут пешком до западной платформы".
Поезд сообщением Мукачево – Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице запустили в 2019 году.
В 2020 году курсирование поездов по этому маршруту было приостановлено из-за объявления Словакией чрезвычайного положения в связи со вспышкой коронавируса. В 2021 году сообщение было возобновлено.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, регулярное международное железнодорожное сообщение с Украиной было нарушено. В первые месяцы войны "Укрзалізниця" в основном организовывала эвакуационные рейсы.
29 ноября "Укрзалізниця" анонсировала возобновление железнодорожного сообщения с Кошице.