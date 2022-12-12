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В Мукачево прибыл первый поезд из словацкого Кошице с начала полномасштабной войны

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Рейс будет курсировать ежедневно, его выполняет словацкий дизель-поезд чешского производства на 78 мест
Рейс будет курсировать ежедневно, его выполняет словацкий дизель-поезд чешского производства на 78 мест
Фото: Укрзалізниця / Telegram

11 декабря из Кошице (Словакия) прибыл в Украину первый рейс за время полномасштабной войны с РФ, сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

"Маленький, но полезный! Первый с начала полномасштабного вторжения рейс из словацкого Кошице прибыл в украинское Мукачево: 30 первых пассажиров провели в дороге чуть больше времени из-за метели, но уже отогреваются кийзликами (дерунами)", – сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь рейс будет курсировать ежедневно. Его выполняет словацкий дизель-поезд чешского производства на 78 мест + три веломеста.

Поезд будет останавливаться в Чьерна-над-Тисоу и в Чопе – "новом железнодорожном хабе Закарпатья с рейсами в Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ужгород".

Билеты можно купить в кассах в Украине или Словакии либо прямо на борту (но в этом случае оплата возможна только в евро).

На станции Мукачево посадка будет проходить с отдельной платформы – "при выходе с вокзала налево до 10 минут пешком до западной платформы".

Контекст:

Поезд сообщением Мукачево – Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице запустили в 2019 году

В 2020 году курсирование поездов по этому маршруту было приостановлено из-за объявления Словакией чрезвычайного положения в связи со вспышкой коронавируса. В 2021 году сообщение было возобновлено.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, регулярное международное железнодорожное сообщение с Украиной было нарушено. В первые месяцы войны "Укрзалізниця" в основном организовывала эвакуационные рейсы.

29 ноября "Укрзалізниця" анонсировала возобновление железнодорожного сообщения с Кошице

Теги: Закарпатье, Словакия, Укрзалізниця, Мукачево, поезда, билеты, Кошице, поезд, пассажиры, рейс
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