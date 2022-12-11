Из-за непогоды опаздывают больше десятка поездов – "Укрзалізниця"

По данным транспортной компании, сейчас больше всего опаздывает поезд №705/706 "Перемышль – Киев" Фото: ЕРА

Из-за последствий непогоды задерживаются несколько поездов на западе Украины, а также следующие в Словакию и Польшу.

По состоянию на 21.30 не по графику следуют рейсы:

№961 Мукачево – Кошице (+3 ч 30 мин);

№41/42 Трускавец – Днепр (+2 ч 42 мин);

№89/90 Перемышль – Киев (+3 ч 30 мин);

№45/46 Ужгород – Харьков (+2 ч 03 мин);

№59/60 Чоп – Киев (+1 ч 58 мин);

№21/22 Трускавец – Харьков (+1 ч 34 мин)

№715/716 Киев – Перемышль (+1 ч 14 мин)

№119/120 Львов – Запорожье (+57 мин);

№15/16 Рахов – Харьков (+43 мин);

№743/744 Львов – Киев (+42 мин);

№233/234 Львов – Покровск (+24 мин);

№749/750 Киев – Ужгород и №32519/32520 Киев – Вена (+20 мин).

По данным транспортной компании, сейчас больше всего опаздывает поезд №705/706 "Перемышль – Киев" (+6 ч 23 мин). В Киев он прибудет около двух часов ночи.

"На вокзале пассажиров будут ждать автобусы, чтобы доставить всех домой. Пассажиры, у которых были пересадки в Киеве, будут доставлены в места назначения другими поездами", – говорится в сообщении.