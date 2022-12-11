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Из-за непогоды опаздывают больше десятка поездов – "Укрзалізниця"

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По данным транспортной компании, сейчас больше всего опаздывает поезд №705/706 "Перемышль Киев"
По данным транспортной компании, сейчас больше всего опаздывает поезд №705/706 "Перемышль – Киев"
Фото: ЕРА

Плохая погода 11 декабря вызвала ряд нарушений в графике движения поездов в Украине. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба "Укрзалізниці".

Из-за последствий непогоды задерживаются несколько поездов на западе Украины, а также следующие в Словакию и Польшу.

По состоянию на 21.30 не по графику следуют рейсы:

  • №961 Мукачево – Кошице (+3 ч 30 мин);
  • №41/42 Трускавец – Днепр (+2 ч 42 мин);
  • №89/90 Перемышль – Киев (+3 ч 30 мин);
  • №45/46 Ужгород – Харьков (+2 ч 03 мин);
  • №59/60 Чоп – Киев (+1 ч 58 мин);
  • №21/22 Трускавец – Харьков (+1 ч 34 мин)
  • №715/716 Киев – Перемышль (+1 ч 14 мин)
  • №119/120 Львов – Запорожье (+57 мин);
  • №15/16 Рахов – Харьков (+43 мин);
  • №743/744 Львов – Киев (+42 мин);
  • №233/234 Львов – Покровск (+24 мин);
  • №749/750 Киев – Ужгород и №32519/32520 Киев – Вена (+20 мин).

По данным транспортной компании, сейчас больше всего опаздывает поезд №705/706 "Перемышль – Киев" (+6 ч 23 мин). В Киев он прибудет около двух часов ночи.

"На вокзале пассажиров будут ждать автобусы, чтобы доставить всех домой. Пассажиры, у которых были пересадки в Киеве, будут доставлены в места назначения другими поездами", – говорится в сообщении.

Теги: Украина, Укрзалізниця, поезда
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