Из-за непогоды опаздывают больше десятка поездов – "Укрзалізниця"

Из-за последствий непогоды задерживаются несколько поездов на западе Украины, а также следующие в Словакию и Польшу.
По состоянию на 21.30 не по графику следуют рейсы:
По данным транспортной компании, сейчас больше всего опаздывает поезд №705/706 "Перемышль – Киев" (+6 ч 23 мин). В Киев он прибудет около двух часов ночи.
"На вокзале пассажиров будут ждать автобусы, чтобы доставить всех домой. Пассажиры, у которых были пересадки в Киеве, будут доставлены в места назначения другими поездами", – говорится в сообщении.