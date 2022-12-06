"Укрзалізниця" предупредила о задержке семи поездов из-за ракетной атаки

По состоянию на 22:30 следующие поезда опаздывают из-за последствий обесточивания.

№711/712 "Краматорск – Киев" (+4 часа 27 мин);

№191/192 "Одесса – Краматорск" (+2 часа 57 мин);

№91/92 "Одесса – Харьков" (+2 часа 57 мин);

№35/36 "Одесса – Перемышль" (+2 ч 07 мин);

№37/38 "Одесса – Ужгород" (+2 часа 03 мин);

№25/26 "Одесса – Рахов" (+1 час 23 мин);

№235/236 "Одесса – Черновцы" (+1 час 23 мин).

Пассажирам, которые прибудут после часа, гарантируются тепло в "Железной крепости" на станции, чай и все необходимые пересадки на ближайшие рейсы, отметили в "Укрзалізниці".

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.