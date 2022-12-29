Над всей Украиной сейчас более 120 российских ракет – Подоляк

Подоляк: Злобный "русский мир" выпустил по Украине более 120 ракет. Ждем очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании" Фото: Офіс Президента / Telegram

"Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных злобным "русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских… Ждем очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантиях безопасности для России" и о нежелательности провокаций…" – написал он.

29.12.22. Над усією * більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних…

Чекаємо на чергові пропозиції від «миротворців» про «мирне врегулювання», «гарантії безпеки для Росії» і про небажаність провокацій… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022

Воздушные силы ВСУ сообщали, что РФ атакует сегодня Украину с разных направлений, использует крылатые ракеты морского и воздушного базирования. Работа противовоздушной обороны возможна на всей территории государства, подчеркнули в ВС ВСУ.