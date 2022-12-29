Во Львове прогремели взрывы, почти весь город и часть области – без света

Глава областной государственной военной администрации Максим Козицкий проинформировал, что в области работает противовоздушная оборона.

По словам Козицкого, часть запущенных Россией ракет ПВО во Львовской области сбила.

"Есть угроза повторных ударов. Не покидайте укрытие", – подчеркнул он.

Садовый сообщил, что 90% Львова остались без электричества.

"Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", – написал он, не уточняя других деталей.

По информации Zaxid.net, без электричества осталась также часть Львовской области.