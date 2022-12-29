Во Львове прогремели взрывы, почти весь город и часть области – без света

Глава областной государственной военной администрации Максим Козицкий проинформировал, что в области работает противовоздушная оборона.
По словам Козицкого, часть запущенных Россией ракет ПВО во Львовской области сбила.
"Есть угроза повторных ударов. Не покидайте укрытие", – подчеркнул он.
Садовый сообщил, что 90% Львова остались без электричества.
"Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", – написал он, не уточняя других деталей.
По информации Zaxid.net, без электричества осталась также часть Львовской области.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и области, в Сумской и Житомирской областях. Известно о сбитых ракетах в нескольких областях. По данным Офиса президента, РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака ведется с разных направлений, используются крылатые ракеты морского и воздушного базирования.