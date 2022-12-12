Во Львове вторые сутки не работает электротранспорт из-за непогоды

"В связи со стойким обмерзанием и многочисленными порывами контактной сети во Львове трамваи и троллейбусы не смогли выйти на линии", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что аварийные бригады "Львовэлектротранса" работали на протяжении всей ночи, но на утро 260 км контактной сети все еще покрыто льдом.

На маршруты дополнительно выпустили 24 автобуса.

11 декабря во Львовской области ухудшилась погода – шел сильный мокрый снег, а потом ударил мороз, из-за чего обледенели контактные сети на маршрутах электротранспорта. Из-за налипания мокрого снега и обледенения веток во Львове начали падать деревья – за день и сегодняшнее утро их упало 128, сообщили в горсовете. Повреждено 15 машин. Большую часть упавших деревьев уже вывезли.