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Во Львове в течение дня упало больше 100 деревьев – горсовет

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Над вывозом поваленных деревьев работают 24 бригады
Над вывозом поваленных деревьев работают 24 бригады
Фото: city-adm.lviv.ua

119 деревьев упали за неполный день 11 декабря во Львове в результате непогоды, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"На 15.30 дня во Львове из-за налипания мокрого снега и обледенения веток в городе повалено 119 деревьев. Над вывозом деревьев работают 24 бригады", – сообщила заместительница мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

В настоящее время 84 поваленных дерева уже убрали. 

По данным Маруняк, в результате падения деревьев и их веток повреждены 10 автомобилей, есть порывы электросетей. Две бригады КП "Львовсвет" чинят повреждения.

Из-за налипания мокрого снега и обледенения контактных сетей сегодня во Львове не курсирует электротранспорт, сотрудники КП "Львовэлектротранс" чистят контактную сеть на маршрутах. 

"Трамваи и троллейбусы пока на линии не выходят. Сейчас дождь прекратился, и мы надеемся, что контактную сеть удастся очистить от обледенения", – добавила заммэра. 

По данным городских властей, на улицах Львова работают 56 единиц техники и 1075 дворников.

Контекст:

Из-за непогоды на западе Украины, в Польше и Словакии сегодня также задерживается ряд поездов, сообщили в "Укрзалізниці".

Теги: Львов, транспорт, электричество, горсовет, непогода, зима, снег, трамваи, общественный транспорт, троллейбус, деревья
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