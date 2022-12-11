Во Львове в течение дня упало больше 100 деревьев – горсовет

"На 15.30 дня во Львове из-за налипания мокрого снега и обледенения веток в городе повалено 119 деревьев. Над вывозом деревьев работают 24 бригады", – сообщила заместительница мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

В настоящее время 84 поваленных дерева уже убрали.

По данным Маруняк, в результате падения деревьев и их веток повреждены 10 автомобилей, есть порывы электросетей. Две бригады КП "Львовсвет" чинят повреждения.

Из-за налипания мокрого снега и обледенения контактных сетей сегодня во Львове не курсирует электротранспорт, сотрудники КП "Львовэлектротранс" чистят контактную сеть на маршрутах.

"Трамваи и троллейбусы пока на линии не выходят. Сейчас дождь прекратился, и мы надеемся, что контактную сеть удастся очистить от обледенения", – добавила заммэра.

По данным городских властей, на улицах Львова работают 56 единиц техники и 1075 дворников.