ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Во Львове из-за непогоды не работает электротранспорт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во Львове и области сегодня весь день ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега и гололедица
Во Львове и области сегодня весь день ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега и гололедица
Фото: depositphotos.com

Во Львове не курсирует электротранспорт из-за обледенения контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Трамваи и троллейбусы в данное время не курсируют из-за обледенения на контактной сети. Аварийные бригады "Львовэлектротранса" работают над тем, чтобы снять лед с контактной сети. Если удастся убрать лед и погодные условия улучшатся, то движение электротранспорта возобновят", – сообщила заммэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

Как пояснили во "Львовэлектротрансе", сегодня ранним утром в городе начался дождь, который при минусовой температуре очень быстро превратился в лед на трамвайной и троллейбусной электросети. На линию смогли выйти лишь часть трамваев и троллейбусов, которые сейчас фактически не имеют возможности продолжить движение

Также в городском совете сообщают, что из-за непогоды в городе упали как минимум 18 деревьев. По данным городских властей, часть из них упала на автодороги. О пострадавших не сообщают.

Власти Львова просят жителей города не выходить на улицы без крайней необходимости, держаться подальше от зданий и деревьев. 

“Погодные условия сейчас очень опасные – падает снег и он превращается в лед. Поэтому лед может падать с крыш и деревьев", – отметила Маруняк.

По данным Львовского гидрометцентра, сегодня до конца дня во Львове и области ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега и гололедица.

Контекст:

Из-за непогоды на западе Украины, в Польше и Словакии сегодня также задерживается ряд поездов, сообщили в "Укрзалізниці".

Теги: Львов, снегопад, Львовская область, непогода, зима, гололед, снег, трамваи, троллейбус, деревья, трамвай
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Каменских показала себя под снегом
Каменских показала себя под снегом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе (73692)
2
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки (40417)
3
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу (34414)
4
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро (33292)
5
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал (19857)
6
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом (19154)
7
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ (18795)
8
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото (17501)
 
 
 
 