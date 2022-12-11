Во Львове из-за непогоды не работает электротранспорт

Во Львове и области сегодня весь день ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега и гололедица Фото: depositphotos.com

"Трамваи и троллейбусы в данное время не курсируют из-за обледенения на контактной сети. Аварийные бригады "Львовэлектротранса" работают над тем, чтобы снять лед с контактной сети. Если удастся убрать лед и погодные условия улучшатся, то движение электротранспорта возобновят", – сообщила заммэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

Как пояснили во "Львовэлектротрансе", сегодня ранним утром в городе начался дождь, который при минусовой температуре очень быстро превратился в лед на трамвайной и троллейбусной электросети. На линию смогли выйти лишь часть трамваев и троллейбусов, которые сейчас фактически не имеют возможности продолжить движение

Также в городском совете сообщают, что из-за непогоды в городе упали как минимум 18 деревьев. По данным городских властей, часть из них упала на автодороги. О пострадавших не сообщают.

Власти Львова просят жителей города не выходить на улицы без крайней необходимости, держаться подальше от зданий и деревьев. “Погодные условия сейчас очень опасные – падает снег и он превращается в лед. Поэтому лед может падать с крыш и деревьев", – отметила Маруняк. По данным Львовского гидрометцентра, сегодня до конца дня во Львове и области ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега и гололедица.