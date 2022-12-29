После атаки РФ есть повреждения объектов генерации и электросетей, сложная ситуация на западе Украины, в Одесской и Киевской областях – Галущенко

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в Facebook.

"Сегодня враг совершил очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Спасибо ПВО за отличную работу! К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света. Энергетики уже восстанавливают энергоснабжение", – написал он.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику: по последним подсчетам "Укрэнерго", девять волн ракетных ударов и 12 атак беспилотников.

В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

По данным правительства на 22 декабря, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами были поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, она длилась в зависимости от региона от двух часов 45 минут более чем до пяти часов.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что РФ вела атаку по Украине с разных направлений, использовались крылатые ракеты морского и воздушного базирования. В Офисе президента заявляли, что РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. Известно, что в Одесской области сбили 21 ракету, в Киеве – 16. Также ракеты сбивали во Львовской, Сумской, Николаевской областях.

В нескольких регионах Украины ввели экстренные отключения света, 90% Львова обесточено. В Киеве в результате падения обломков ракеты на дом есть пострадавшие, 40% потребителей столицы остались без электричества. В Одесской области поврежден объект инфраструктуры, прилеты есть в Харькове.