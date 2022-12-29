У 40% потребителей Киева нет электричества – Кличко

Он уточнил, что это произошло в связи с "необходимыми мерами безопасности, предпринимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги".

Сейчас энергетики, по словам мэра, работают над восстановлением электроснабжения.

"Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где нет энергоснабжения, от которого зависит работа котельных", – добавил Кличко.

Энергетики сообщали, что в нескольких регионах электроснабжение экстренно отключили, чтобы избежать значительных повреждений, если РФ удастся поразить энергетические объекты в этих регионах.

Власти сообщали, что ПВО уничтожила все 16 российских ракет, которые оккупанты выпустили по Киеву. Обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома и промышленное предприятие в Дарницком районе, известно о трех раненых.