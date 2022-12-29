У 40% потребителей Киева нет электричества – Кличко

Он уточнил, что это произошло в связи с "необходимыми мерами безопасности, предпринимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги".
Сейчас энергетики, по словам мэра, работают над восстановлением электроснабжения.
"Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где нет энергоснабжения, от которого зависит работа котельных", – добавил Кличко.
Энергетики сообщали, что в нескольких регионах электроснабжение экстренно отключили, чтобы избежать значительных повреждений, если РФ удастся поразить энергетические объекты в этих регионах.
Власти сообщали, что ПВО уничтожила все 16 российских ракет, которые оккупанты выпустили по Киеву. Обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома и промышленное предприятие в Дарницком районе, известно о трех раненых.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве, Киевской, Сумской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях. Известно о ракетах, сбитых в нескольких регионах страны.
По данным Офиса президента, РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений, использовались крылатые ракеты морского и воздушного базирования.
В Одесской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300. Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".