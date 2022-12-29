Частично обесточена ж/д сеть в шести областях, "Укрзалізниця" обновила список опаздывающих поездов

Ни одного рейса из-за ракетных атак и обесточиваний не отменили, подчеркнули в "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

С задержкой более 30 минут следуют поезда:

№7/8 "Одесса – Харьков" (+3 ч. 30 мин.);

Харьков" (+3 ч. 30 мин.); №65/66 "Умань – Харьков" (+1 ч. 25 мин.);

Харьков" (+1 ч. 25 мин.); №1/2 "Харьков – Ивано-Франковск" (+1 ч. 03 мин.);

Ивано-Франковск" (+1 ч. 03 мин.); №111/112 "Киев – Изюм" (+46 мин.);

Изюм" (+46 мин.); №11/12 "Львов – Одесса" (+43 мин.);

Одесса" (+43 мин.); №45/46 "Харьков – Ужгород" (+35 мин.);

Ужгород" (+35 мин.); №61/62 "Харьков – Одесса" (+33 мин.);

Одесса" (+33 мин.); №129/130 "Кременчуг – Ворохта" (+30 мин.).

"Резервные тепловозы работают, пассажиров из "Интерсити+" в Краматорск мы пересаживаем в резервные вагоны дальнего сообщения под теплотягой", – говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" подчеркнула, что ни одного рейса не отменили.

Утром в компании сообщали, что поезд "Запорожье – Киев" прибыл на 20 минут позже, потому что на участке Славгород – Синельниково посреди колеи лежали обломки сбитого Shahed. "Силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях "Укрзалізниці", – заявили в компании.