Частично обесточена ж/д сеть в шести областях, "Укрзалізниця" обновила список опаздывающих поездов

С задержкой более 30 минут следуют поезда:
"Резервные тепловозы работают, пассажиров из "Интерсити+" в Краматорск мы пересаживаем в резервные вагоны дальнего сообщения под теплотягой", – говорится в сообщении.
"Укрзалізниця" подчеркнула, что ни одного рейса не отменили.
Утром в компании сообщали, что поезд "Запорожье – Киев" прибыл на 20 минут позже, потому что на участке Славгород – Синельниково посреди колеи лежали обломки сбитого Shahed. "Силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях "Укрзалізниці", – заявили в компании.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве, а также в Киевской, Сумской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях. Известно о сбитых ракетах в нескольких регионах страны.
По данным Офиса президента, РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений, использовались крылатые ракеты морского и воздушного базирования.
В Одесской областях и в Харькове сообщили о попаданиям по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300.