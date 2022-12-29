В Ивано-Франковской области ракета попала в дом и не взорвалась

Он опубликовал фотографию ракеты в поврежденном доме.

"Утро, село в Ивано-Франковской области, почти в тысяче километров от России. Прилетает ракета прямо в дом, чудом не взрывается. Цинизму россиян нет предела", – написал он.

Местное издание "Галка" сообщило, что это произошло в Тлумацком районе. В доме в момент атаки находились женщина и ребенок.

Обстрел территории Украины произошел утром 29 декабря, в 10.47 глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук сообщила об отбое воздушной тревоги.