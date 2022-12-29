РФ ударила четырьмя ракетами С-300 по двум районам Харькова – Синегубов

"Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет. Предварительно есть прилеты четырех ракет, вероятно, С-300, в Немышлянском и Основянском районах. Под прицелом – критическая инфраструктура", – написал Синегубов.

По его словам, на месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Утром СМИ сообщали о четырех мощных взрывах в городе, метро приостановило работу.

На момент публикации новости воздушную тревогу в Харьковской области отменили.