РФ ударила четырьмя ракетами С-300 по двум районам Харькова – Синегубов

"Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет. Предварительно есть прилеты четырех ракет, вероятно, С-300, в Немышлянском и Основянском районах. Под прицелом – критическая инфраструктура", – написал Синегубов.
По его словам, на месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Утром СМИ сообщали о четырех мощных взрывах в городе, метро приостановило работу.
На момент публикации новости воздушную тревогу в Харьковской области отменили.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и области, в Сумской и Житомирской областях. Известно о сбитых ракетах в нескольких областях.
По данным Офиса президента, РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака ведется с разных направлений, используются крылатые ракеты морского и воздушного базирования.