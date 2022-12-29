В Харькове прозвучала серия взрывов, в городе остановили метро. Область обстреливают из РСЗО

По информации харьковского гарнизона, по Харькову ударили ракетами С-300 Фото: depositphotos.com (архив)

"Внимание, жители Харькова и области, находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" – говорится в сообщении.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Пресс-служба КП "Харьковский метрополитен" сообщила, что движение поездов приостановлено.

"Суспільне" пишет, что около 9.00 в городе были слышны как минимум четыре мощных взрыва.

"Предварительно – прилеты в Немышлянский район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие – информация пока уточняется", – написал мэр города Игорь Терехов.

Россияне ударили по Харькову четырьмя ракетами С-300, заявил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Одновременно с ракетными ударами россияне начали обстрел пограничного города Волчанск из систем реактивного залпового огня, добавил Мельник.