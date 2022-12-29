В Харькове прозвучала серия взрывов, в городе остановили метро. Область обстреливают из РСЗО

"Внимание, жители Харькова и области, находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" – говорится в сообщении.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Пресс-служба КП "Харьковский метрополитен" сообщила, что движение поездов приостановлено.
"Суспільне" пишет, что около 9.00 в городе были слышны как минимум четыре мощных взрыва.
"Предварительно – прилеты в Немышлянский район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие – информация пока уточняется", – написал мэр города Игорь Терехов.
Россияне ударили по Харькову четырьмя ракетами С-300, заявил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Одновременно с ракетными ударами россияне начали обстрел пограничного города Волчанск из систем реактивного залпового огня, добавил Мельник.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под временной российской оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.