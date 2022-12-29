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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове и области из-за обстрелов были пожары на объектах критической инфраструктуры – ГСЧС

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Оккупанты бьют по инфраструктуре Харькова и области
Оккупанты бьют по инфраструктуре Харькова и области
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили пять выездов на ликвидацию пожаров, из которых два вызваны военными действиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГСЧС утром 29 декабря.

"Пожар, вызванный врагом, зафиксирован в Изюмском районе области и Харькове. Горели объекты критической инфраструктуры. Пострадавшие не обнаружены", – сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Кроме того, спасатели несколько раз выезжали на проверку территорий после вражеских обстрелов в Харькове и на территории Купянской громады).

В Харькове обнаружены повреждения инфраструктурных объектов, в том числе – критической инфраструктуры, а также один пострадавший. В Ковшаровке Купянской громады был поврежден 9-этажный жилой дом, а в самом Купянске – частное домовладение.

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Оккупанты 28 декабря атаковали Харьков ракетами, а в ночь на 29 декабря выпустили по энергетической инфраструктуре города бепилотники. ВСУ сбили 11 из 13 Shahed

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

По данным командования Воздушных сил ВСУ на 20 декабря, с начала ноября оккупанты выпустили по Украине 127 дронов Shahed. Россияне используют беспилотники в основном ночью, когда их труднее сбить.

Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура
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