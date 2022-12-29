В Харькове и области из-за обстрелов были пожары на объектах критической инфраструктуры – ГСЧС

"Пожар, вызванный врагом, зафиксирован в Изюмском районе области и Харькове. Горели объекты критической инфраструктуры. Пострадавшие не обнаружены", – сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Кроме того, спасатели несколько раз выезжали на проверку территорий после вражеских обстрелов в Харькове и на территории Купянской громады).
В Харькове обнаружены повреждения инфраструктурных объектов, в том числе – критической инфраструктуры, а также один пострадавший. В Ковшаровке Купянской громады был поврежден 9-этажный жилой дом, а в самом Купянске – частное домовладение.
Оккупанты 28 декабря атаковали Харьков ракетами, а в ночь на 29 декабря выпустили по энергетической инфраструктуре города бепилотники. ВСУ сбили 11 из 13 Shahed.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
По данным командования Воздушных сил ВСУ на 20 декабря, с начала ноября оккупанты выпустили по Украине 127 дронов Shahed. Россияне используют беспилотники в основном ночью, когда их труднее сбить.