В Харькове и области из-за обстрелов были пожары на объектах критической инфраструктуры – ГСЧС

Оккупанты бьют по инфраструктуре Харькова и области Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Пожар, вызванный врагом, зафиксирован в Изюмском районе области и Харькове. Горели объекты критической инфраструктуры. Пострадавшие не обнаружены", – сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Кроме того, спасатели несколько раз выезжали на проверку территорий после вражеских обстрелов в Харькове и на территории Купянской громады).

В Харькове обнаружены повреждения инфраструктурных объектов, в том числе – критической инфраструктуры, а также один пострадавший. В Ковшаровке Купянской громады был поврежден 9-этажный жилой дом, а в самом Купянске – частное домовладение.

Оккупанты 28 декабря атаковали Харьков ракетами, а в ночь на 29 декабря выпустили по энергетической инфраструктуре города бепилотники. ВСУ сбили 11 из 13 Shahed.