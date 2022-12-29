"Под прицелом объект инфраструктуры". РФ второй раз за день атаковала Харьков – мэр

РФ атаковала Харьков второй раз за день Фото: ЕРА (архив)

"Второй раз за день Харьков под ударом, предположительно, Shahed. Под прицелом один из объектов инфраструктуры", – написал он.

В области воздушная тревога длится уже 1,5 часа.

Утром 28 декабря РФ атаковала Харьков зенитными ракетами С-300, сообщал мэр. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в результате удара ранен 48-летний мужчина. По словам Терехова, на энергообеспечение Харькова утренний удар не повлиял, в городе продолжаются плановые отключения света.