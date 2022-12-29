"Под прицелом объект инфраструктуры". РФ второй раз за день атаковала Харьков – мэр

"Второй раз за день Харьков под ударом, предположительно, Shahed. Под прицелом один из объектов инфраструктуры", – написал он.
В области воздушная тревога длится уже 1,5 часа.
Утром 28 декабря РФ атаковала Харьков зенитными ракетами С-300, сообщал мэр. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в результате удара ранен 48-летний мужчина. По словам Терехова, на энергообеспечение Харькова утренний удар не повлиял, в городе продолжаются плановые отключения света.
Вечером 28 декабря воздушная тревога объявлена в ряде восточных и центральных областей Украины, а также в оккупированном Крыму. В Днепре во врем тревоги раздались взрывы, позже стало известно о сбитии пяти дронов (вероятно, Shahed) в области.
По информации главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, есть "много сбитий [беспилотников] везде". Ким заявил, что два таких дрона были зафиксированы над Николаевской областью, они летели в сторону Умани.