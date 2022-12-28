В результате удара РФ по Харькову ранен мужчина – ОВА

По его словам, 48-летний мужчина получил осколочное ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под временной российской оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области. 28 декабря утром под ракетный удар попал Слободской район Харькова.