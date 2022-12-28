РФ атаковала Харьков ракетами, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога

В Харькове есть попадания ракет, данных о пострадавших нет Фото: ЕРА (архив)

"Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет", – написал он, подчеркнув, что информация еще уточняется.

Согласно данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, Харьков и область в их числе. Тревога длилась менее получаса.