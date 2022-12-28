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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ атаковала Харьков ракетами, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога

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В Харькове есть попадания ракет, данных о пострадавших нет
В Харькове есть попадания ракет, данных о пострадавших нет
Фото: ЕРА (архив)

Утром 28 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет", – написал он, подчеркнув, что информация еще уточняется. 

Согласно данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, Харьков и область в их числе. Тревога длилась менее получаса. 

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под временной российской оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, ГСЧС, ракеты, Олег Синегубов, российские оккупанты, воздушная тревога
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