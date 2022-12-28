РФ атаковала Харьков ракетами, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога

"Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет", – написал он, подчеркнув, что информация еще уточняется.
Согласно данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, Харьков и область в их числе. Тревога длилась менее получаса.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под временной российской оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.