Старинный колокол из разрушенного оккупантами храма под Купянском передали в харьковский музей. Фото

Контрразведка СБУ нашла колокол в ходе стабилизационных мер на освобожденных территориях Харьковской области. Это единственный уцелевший артефакт разрушенного россиянами Иоанно-Богословского храма вблизи Купянска.

"После захвата района захватчики обустроили на территории постройки огневые позиции, а в самой церкви – склад с боеприпасами. Однако во время бегства от контрнаступления ВСУ российские оккупанты совершили по храму ракетно-артиллерийский удар и тем самым разрушили его", – сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы инициировали передачу колокола на хранение Харьковскому историческому музею. Предполагается, что после восстановления храма его снова вернут верующим.