Старинный колокол из разрушенного оккупантами храма под Купянском передали в харьковский музей. Фото

Контрразведка СБУ нашла колокол в ходе стабилизационных мер на освобожденных территориях Харьковской области. Это единственный уцелевший артефакт разрушенного россиянами Иоанно-Богословского храма вблизи Купянска.
"После захвата района захватчики обустроили на территории постройки огневые позиции, а в самой церкви – склад с боеприпасами. Однако во время бегства от контрнаступления ВСУ российские оккупанты совершили по храму ракетно-артиллерийский удар и тем самым разрушили его", – сообщили в СБУ.
Сотрудники спецслужбы инициировали передачу колокола на хранение Харьковскому историческому музею. Предполагается, что после восстановления храма его снова вернут верующим.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона.
О том, что украинские военные зашли в Купянск, стало известно 16 сентября.
По данным Офиса президента на середину декабря, в Харьковской области оккупанты разрушили более 14 тыс. объектов.