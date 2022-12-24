Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео

В частности, световые проекции были на Андреевской церкви, Национальном музее истории Украины, колокольне Михайловского Златоверхого монастыря и колокольне Софийского собора.

Их автором является художник из Швейцарии Герри Хофштеттер. Проект в Киеве был реализован в рамках мирового арт-тура "Рождественский свет для надежды".

Светохудожник использовал для работы электрогенератор. Ему помогала команда из четырех человек. Увидеть световые проекции на указанных зданиях можно будет до 25 декабря включительно в период с 16.00 до 22.00.