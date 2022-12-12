В Михайловский Златоверхий собор в Киеве скауты "Пласта" привезли Вифлеемский огонь мира. Фоторепортаж
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
pomisna.info
В Свято-Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира. Об этом 11 декабря сообщили
на сайте Православной церкви Украины и в Facebook скаутской организации "Пласт". Пластуны приняли участие в церемонии передачи огня в Вене. Они доставили его в кафедральный собор ПЦУ в столице, где скаутов встретил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. "Встречаем этот огонь, свидетельствующий, что свет всегда побеждает тьму", – сказал он. Это ежегодная скаутская акция
, которая проходит в Украине канун Рождества уже 31 года – представители "Пласта" доставляют огонь людям во всех областях. В этом году они отвезут его также на деоккупированные территории.