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В Михайловский Златоверхий собор в Киеве скауты "Пласта" привезли Вифлеемский огонь мира. Фоторепортаж

Сегодня 14.24
В Свято-Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира. Об этом 11 декабря сообщили на сайте Православной церкви Украины и в Facebook скаутской организации "Пласт". Пластуны приняли участие в церемонии передачи огня в Вене. Они доставили его в кафедральный собор ПЦУ в столице, где скаутов встретил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. "Встречаем этот огонь, свидетельствующий, что свет всегда побеждает тьму", – сказал он. Это ежегодная скаутская акция, которая проходит в Украине канун Рождества уже 31 года – представители "Пласта" доставляют огонь людям во всех областях. В этом году они отвезут его также на деоккупированные территории.
Теги: Рождество, религия, церковь, митрополит Епифаний, Пласт, ПЦУ, церемония, бойскауты
 

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