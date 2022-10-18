Синод ПЦУ разрешил рождественские богослужения 25 декабря

"Было принято Решение №19 "О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

Пресс-служба ПЦУ в Facebook объяснила принятое на заседании Синода решение.

"Принимая во внимание многочисленные запросы и учитывая многлетнюю дискуссию в церкви и в обществе; предусматривая, в частности, из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений, священный Синод Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) решил: там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 года совершить богослужение в праздник Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения", – говорится в сообщении.

Участники такого богослужения в этот день освобождаются от ограничений поста.