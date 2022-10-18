Синод ПЦУ разрешил рождественские богослужения 25 декабря

"Было принято Решение №19 "О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.
Пресс-служба ПЦУ в Facebook объяснила принятое на заседании Синода решение.
"Принимая во внимание многочисленные запросы и учитывая многлетнюю дискуссию в церкви и в обществе; предусматривая, в частности, из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений, священный Синод Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) решил: там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 года совершить богослужение в праздник Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения", – говорится в сообщении.
Участники такого богослужения в этот день освобождаются от ограничений поста.
По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по юлианскому, которым пользуются украинские православные церкви, – 7 января.
С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход празднования на 25 декабря – "это вопрос времени". По его мнению, предметно рассматривать возможность перехода можно будет через 10 лет.
Согласно опубликованным 23 декабря 2021 года результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают 26% украинцев. 58% опрошенных против такой инициативы.