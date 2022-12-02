Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

Он отметил, что 1 декабря был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр под номером 45081205.
Зоря напомнил, что священный синод ПЦУ на своем заседании 23 мая принял решение о создании в составе поместной церкви религиозной организации – мужского монастыря "Св. Печерская лавра". Целью было устранение последствий неканонического подчинения украинской святыни власти Московскому патриархату.
Тогда же синод поручил митрополиту Епифанию обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности.
"Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры. Также решением синода блаженный митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо", – добавил Евстратий (Зоря).
Киево-Печерская лавра принадлежит государству, однако находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП.
30 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. "Этими и другими решениями мы гарантируем духовную независимость Украины", – заявил президент. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.
По результатам социологического опроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. При этом большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.