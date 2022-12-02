Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

Он отметил, что 1 декабря был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр под номером 45081205.

Зоря напомнил, что священный синод ПЦУ на своем заседании 23 мая принял решение о создании в составе поместной церкви религиозной организации – мужского монастыря "Св. Печерская лавра". Целью было устранение последствий неканонического подчинения украинской святыни власти Московскому патриархату.

Тогда же синод поручил митрополиту Епифанию обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности.

"Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры. Также решением синода блаженный митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо", – добавил Евстратий (Зоря).