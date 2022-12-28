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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром по Харькову россияне выпустили две ракеты С-300 – мэр

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Терехов сообщил, что атака не обесточила город
Терехов сообщил, что атака не обесточила город
Скриншот: Суспільне / YouTube

Российская армия выпустила 28 декабря две ракеты С-300 по Слободскому району Харькова. Об этом харьковский городской голова Игорь Терехов заявил в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, утренний ракетный удар не повлиял на энергообеспечение Харькова. Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о том, что ранен 48-летний мужчина.

"В результате обстрела есть один пострадавший, который сейчас доставлен в больницу, с ним работают наши героические врачи", – сказал Терехов.

Кроме электроснабжения, в Харькове обеспечивается подача тепла и воды, если отключения есть, то они плановые, добавил мэр.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под временной российской оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300
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