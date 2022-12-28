Утром по Харькову россияне выпустили две ракеты С-300 – мэр

По его словам, утренний ракетный удар не повлиял на энергообеспечение Харькова. Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о том, что ранен 48-летний мужчина.

"В результате обстрела есть один пострадавший, который сейчас доставлен в больницу, с ним работают наши героические врачи", – сказал Терехов.

Кроме электроснабжения, в Харькове обеспечивается подача тепла и воды, если отключения есть, то они плановые, добавил мэр.