В Укрэнерго показали восстановление объекта, который оккупанты обстреливали шесть раз. Видео

"Нас часто спрашивают: почему так долго продолжаются ремонты? Вот ответ от наших коллег, которые восстанавливают один из пострадавших от террористических атак энергообъектов. Он отвечал за электроснабжение сотен тысяч потребителей, поэтому враг атаковал его шесть раз. Мы все обязательно восстановим. Но уничтожать быстрее, чем строить", – говорится в сообщении компании в Facebook.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику: по последним подсчетам "Укрэнерго", девять волн ракетных ударов и 12 атак беспилотников. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.