Ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется, возможно скорое возвращение к графикам отключений – гендиректор Yasno

"Отключения становятся более прогнозируемыми благодаря невероятной работе энергетиков. Надеюсь, что в ближайшее время сможем вернуться к графикам. Вы и сами это ощущаете", – написал Коваленко.

Он призвал жителей города "вспомнить и использовать на практике все, что мы знаем о пользовании электроприборами" и пользоваться электроэнергией ответственно, "чтобы с поставкой не было перекосов".

"Особенно – не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет", – отметил Коваленко.

Он добавил, что к домам, которые отключают централизованно, уже добавилось значительное количество тех, что отключаются самостоятельно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 27 декабря об уменьшении количества аварийных отключений электроэнергии в Украине.