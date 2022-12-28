Ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется, возможно скорое возвращение к графикам отключений – гендиректор Yasno

"Отключения становятся более прогнозируемыми благодаря невероятной работе энергетиков. Надеюсь, что в ближайшее время сможем вернуться к графикам. Вы и сами это ощущаете", – написал Коваленко.
Он призвал жителей города "вспомнить и использовать на практике все, что мы знаем о пользовании электроприборами" и пользоваться электроэнергией ответственно, "чтобы с поставкой не было перекосов".
"Особенно – не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет", – отметил Коваленко.
Он добавил, что к домам, которые отключают централизованно, уже добавилось значительное количество тех, что отключаются самостоятельно.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 27 декабря об уменьшении количества аварийных отключений электроэнергии в Украине.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику: по последним подсчетам "Укрэнерго", девять волн ракетных ударов и 12 атак беспилотников. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.