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Ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется, возможно скорое возвращение к графикам отключений – гендиректор Yasno

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Ситуация со светом в Киеве улучшилась
Ситуация со светом в Киеве улучшилась
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Ситуация в энергетической системе Киева стабилизируется, но энергетики призывают киевлян ответственно использовать ээлектроэнергию. Об этом написал вечером 28 декабря в Facebook гендиректор электроснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Отключения становятся более прогнозируемыми благодаря невероятной работе энергетиков. Надеюсь, что в ближайшее время сможем вернуться к графикам. Вы и сами это ощущаете", – написал Коваленко.

Он призвал жителей города "вспомнить и использовать на практике все, что мы знаем о пользовании электроприборами" и пользоваться электроэнергией ответственно, "чтобы с поставкой не было перекосов".

"Особенно – не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет", –  отметил Коваленко.

Он добавил, что к домам, которые отключают централизованно, уже добавилось значительное количество тех, что отключаются самостоятельно.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0243tEFJQvAtpf6TAzfjhXnYVBhHukix93zaucf8Au96b3F6xinGgd7f8mo4v9f6Nzl

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 27 декабря об уменьшении количества аварийных отключений электроэнергии в Украине.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику: по последним подсчетам "Укрэнерго", девять волн ракетных ударов и 12 атак беспилотниковВ стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, энергетика, электричество, электроэнергия, отключение света, веерные отключения, энергосистема, Yasno
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