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В Киеве работает антикризисный энергетический штаб для улучшения ситуации с энергоснабжением в условиях террористических атак России – ДТЭК

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Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук: Энергетики работают 24/7 и делают все возможное, чтобы обеспечить максимальную справедливость по поводу предоставления света в условиях постоянных террористических атак врага
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук: Энергетики работают 24/7 и делают все возможное, чтобы обеспечить максимальную справедливость по поводу предоставления света в условиях постоянных террористических атак врага
Фото: dtek.com

Киевская городская государственная администрация вместе с компаниями ДТЭК и Yasno в рамках антикризисного энергетического штаба координирует действия властей и энергетиков в условиях террористических атак России на энергетическую инфраструктуру. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Задача штаба – готовить эффективные решения по улучшению ситуации и информировать горожан о состоянии дел в энергосистеме столицы. Штаб фактически работает 24 часа в сутки. Как отметили на брифинге в КГГА 28 декабря, на сегодняшний день ситуацию с энергоснабжением в столице удалось несколько стабилизировать.

"Энергетики работают 24/7 и делают все возможное, чтобы обеспечить максимальную справедливость по поводу света в условиях постоянных террористических атак врага. В то же время мы просим о помощи киевлян, чтобы все ответственно подходили к уменьшению нагрузки на сети при включении света. Это позволит уменьшить количество аварий, и мы будем иметь возможность предоставлять свет в соответствии с графиком, если общая ситуация в энергосистеме будет позволять это сделать", – заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время брифинга после заседания штаба.

Как отметили в КГГА, к работе в штабе будут привлекаться не только энергетики, но и специалисты тепло-, водоснабжающих предприятий, представители ОСМД и ЖСК, управляющих компаний, чтобы принимать коллегиальные решения и минимизировать дискомфорт для киевлян.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба. В стране стали вводить временные отключения света.  По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.  Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В прошедшие выходные в Киеве были задействованы временные обходные схемы электроснабжения, кроме того, из-за более теплой погоды уровень потребления электроэнергии снизился, благодаря этому столица преимущественно была со светом, рассказал 26 декабря гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко. В то же время он отметил, что временные схемы не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам.

Теги: КГГА, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, отключение света, обстрелы, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Дмитрий Сахарук
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