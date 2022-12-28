В Киеве работает антикризисный энергетический штаб для улучшения ситуации с энергоснабжением в условиях террористических атак России – ДТЭК

Задача штаба – готовить эффективные решения по улучшению ситуации и информировать горожан о состоянии дел в энергосистеме столицы. Штаб фактически работает 24 часа в сутки. Как отметили на брифинге в КГГА 28 декабря, на сегодняшний день ситуацию с энергоснабжением в столице удалось несколько стабилизировать.

"Энергетики работают 24/7 и делают все возможное, чтобы обеспечить максимальную справедливость по поводу света в условиях постоянных террористических атак врага. В то же время мы просим о помощи киевлян, чтобы все ответственно подходили к уменьшению нагрузки на сети при включении света. Это позволит уменьшить количество аварий, и мы будем иметь возможность предоставлять свет в соответствии с графиком, если общая ситуация в энергосистеме будет позволять это сделать", – заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время брифинга после заседания штаба.

Как отметили в КГГА, к работе в штабе будут привлекаться не только энергетики, но и специалисты тепло-, водоснабжающих предприятий, представители ОСМД и ЖСК, управляющих компаний, чтобы принимать коллегиальные решения и минимизировать дискомфорт для киевлян.