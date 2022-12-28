Дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличился, причина – обстрелы газовой инфраструктуры на востоке – "Укрэнерго"

"По состоянию на 28 декабря дефицит электроэнергии в системе увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе", – говорится в сообщении.
В национальной энергокомпании отметили, что благодаря относительно теплой погоде в Украине уже четвертые сутки в ночное время не применяются ограничения электроснабжения.
"Однако имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все нужды потребителей в стране. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений", – говорится в релизе.
За последние три месяца энергосистема Украины перенесла девять массированных ракетных атак и 12 атак ударными беспилотниками РФ, напомнили в "Укрэнерго".
"В результате объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения. Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время. Ремонтные бригады "Укрэнерго", производителей электроэнергии и операторов систем распределения работают непрерывно. Враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну во тьму. Энергетики готовятся к любым возможным сценариям и в любых условиях будут восстанавливать энергосистему. Каждый должен быть готов к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается", – добавили авторы релиза.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.