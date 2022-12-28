Дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличился, причина – обстрелы газовой инфраструктуры на востоке – "Укрэнерго"

За последние три месяца энергосистема Украины перенесла девять массированных ракетных атак и 12 атак ударными беспилотниками РФ, напомнили в "Укрэнерго" Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

"По состоянию на 28 декабря дефицит электроэнергии в системе увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе", – говорится в сообщении.

В национальной энергокомпании отметили, что благодаря относительно теплой погоде в Украине уже четвертые сутки в ночное время не применяются ограничения электроснабжения.

"Однако имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все нужды потребителей в стране. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений", – говорится в релизе.

За последние три месяца энергосистема Украины перенесла девять массированных ракетных атак и 12 атак ударными беспилотниками РФ, напомнили в "Укрэнерго".

"В результате объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения. Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время. Ремонтные бригады "Укрэнерго", производителей электроэнергии и операторов систем распределения работают непрерывно. Враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну во тьму. Энергетики готовятся к любым возможным сценариям и в любых условиях будут восстанавливать энергосистему. Каждый должен быть готов к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается", – добавили авторы релиза.