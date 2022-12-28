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Дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличился, причина – обстрелы газовой инфраструктуры на востоке – "Укрэнерго"

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За последние три месяца энергосистема Украины перенесла девять массированных ракетных атак и 12 атак ударными беспилотниками РФ, напомнили в "Укрэнерго"
За последние три месяца энергосистема Украины перенесла девять массированных ракетных атак и 12 атак ударными беспилотниками РФ, напомнили в "Укрэнерго"
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

По состоянию на утро 28 декабря в энергосистеме Украины увеличился дефицит мощности, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

"По состоянию на 28 декабря дефицит электроэнергии в системе увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе", – говорится в сообщении. 

В национальной энергокомпании отметили, что благодаря относительно теплой погоде в Украине уже четвертые сутки в ночное время не применяются ограничения электроснабжения. 

"Однако имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все нужды потребителей в стране. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений", – говорится в релизе. 

За последние три месяца энергосистема Украины перенесла девять массированных ракетных атак и 12 атак ударными беспилотниками РФ, напомнили в "Укрэнерго". 

"В результате объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения. Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время. Ремонтные бригады "Укрэнерго", производителей электроэнергии и операторов систем распределения работают непрерывно. Враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну во тьму. Энергетики готовятся к любым возможным сценариям и в любых условиях будут восстанавливать энергосистему. Каждый должен быть готов к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается", – добавили авторы релиза.  

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, газопровод, электроснабжение, беспилотники, обстрелы, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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