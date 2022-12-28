В Донецкой области произошло аварийное отключение газовых котельных – ОВА

Причиной вынужденного аварийного отключения котельных в Донецкой области стало повреждение магистрального газопровода в Харьковской области, отметил Кириленко Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 27 декабря в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

По его словам, причиной вынужденного аварийного отключения котельных в регионе стало повреждение магистрального газопровода в Харьковской области.

"Сформированы ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ, – написал Кириленко. – Как быстро удастся ремонтникам возобновить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба".

Глава Донецкой ОВА пообещал в дальнейшем информировать о ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области.